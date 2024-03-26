В ФСБ призывают владимирцев усилить бдительность С официальным заявлением о событиях в Крокус...

В ФСБ призывают владимирцев усилить бдительностьС официальным заявлением о событиях в "Крокус сити холле" сегодня выступила Федеральная служба безопасности России. Обращение появилось на официальном сайте ведомства. Усилить бдительность призывают и в Управлении по Владимирской области.В ФСБ отмечают: после теракта в концертном зале в Красногорске резко возросло количество звонков и сообщений гражданам России, в том числе несовершеннолетним, с подменных номеров с территории Украины.Злоумышленники призывают к осуществлению терактов в торговых центрах, объектах транспортной и социальной инфраструктуры, предлагают подросткам деньги.Центр общественных связей ФСБ призывает россиян бдительно реагировать на провокации. Проговорить с несовершеннолетними важность невступления в переписку с подобными абонентами.О всех таких случаях необходимо незамедлительно сообщать в полицию.Важные телефоны:УФСБ по региону: 8(4922)324884 (дежурный) и 8(4922)402531 (телефон доверия)УМВД по региону: 8(4922)45-17-71, 8(4922)45-18-81, 8(4922)35-40-49