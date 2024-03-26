В городе Кольчугино у несовершеннолетнего конфисковали мопед за нетрезвое вождение В отношении...

В городе Кольчугино у несовершеннолетнего конфисковали мопед за "нетрезвое" вождениеВ отношении жителя города Кольчугино вынесен приговор.Известно, что несовершеннолетний осужденный был ранее привлечен к административной ответственности за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 30 000 рублей.Не сделав для себя должных выводов, обвиняемый вновь сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения."Сотрудниками ГИБДД нетрезвый водитель отстранен от управления транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Виновному назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов, а также был лишен права управлять транспортным средством на срок 2 года.В итоге мопед, которым управлял несовершеннолетний, конфискован.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений