В Киржаче прошло выездное заседание профильного комитета Заксобрания Стратегия развития...

В Киржаче прошло выездное заседание профильного комитета ЗаксобранияСтратегия развития внутреннего туризма и обмен опытом. Киржач впервые принял выездное заседание профильного комитета Законодательного собрания. Слово - Александру СыпченкоОт развития внутреннего туризма до поддержки малых городов. Тренд на путешествия подхватили и парламентарии Владимирской области. В этот раз заседание комитета ЗС по образованию прошло в уверенно развивающемся и в то же время самобытном Киржаче. Индустрии гостеприимства в области всегда уделялось особое внимание, - говорит председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Большой интерес внутреннего населения к внутреннему туризму, но наши города пока не готовы широко принимать граждан здесь. Это и инфраструктура, и гостиничные комплексы, комплексы питания и многое другое.Ольга Хохлова обратила внимание на то, что частные музеи Владимирской области отключены от сервиса "Пушкинская карта". Спикер предложила комитету проработать данный вопрос и выйти с инициативой на федеральный уровень.Вопросы развития отрасли рассматривались и в рамках "Правительственного часа". Доклады представителей исполнительной власти для депутатов - важнейший показатель эффективности совместной работы.Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области:- У нас колоссальный потенциал, нам есть, что показать, нам есть, чем удивлять туриста. Наша локация, находимся близко к городам-миллионникам. Особенно к Москве, которая является "транспортным хабом" для многих регионов является определенным преимуществом.Киржач- один из лидеров российского внутреннего туризма. Только в прошлом году его посетили 11 с половиной тысячи человек, говорит Евгений Фёдоров, краевед, меценат, автор ярких туристических проектов.Евгений Федоров, депутат Заксобрания, почётный гражданин Киржача:- Киржач будущего – это Киржач туристический. Мы сейчас прикладываем все усилия для того, чтобы сделать его еще лучше. Каждый год, совместно с городом, мы будем презентовать и жителям, и гостям не меньше, чем два-три объекта.Выездное заседание профильного комитета Законодательного собрания в Киржаче проводится впервые. Депутат ЗС Сергей Бирюков уверен: именно такие форматы приносят результат.Сергей Бирюков, председатель комитета по образованию Законодательного Собрания Владимирской области:- Это позволяет сверить часы всем ветвям публичной власти. Граждан и частных предпринимателей, и общества в целом, чтобы понять, правильно ли мы стратегические цели определяем. И обменяться мнениями.По итогам встречи депутаты предложили разработать совместную - с исполнительной властью и губернатором - региональную программу развития туризма. В неё войдут все территории.Александр Сыпченко, "Вести-Владимир".