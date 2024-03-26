В поселке Селивановского района Красная Горбатка обнаружили 2 опасные для здоровья детские площадки. Одна находится на улице Строителей, другая – в парке «Землянина». Об этом написали

В поселке Селивановского района Красная Горбатка обнаружили 2 опасные для здоровья детские площадки. Одна находится на улице Строителей, другая – в парке «Землянина». Об этом написали местные СМИ, после чего прокуратура решила организовать проверку. На площадке на улице Строителей оторвано сиденье качели, лавочка сломана, часть спинки отсутствует. В парке «Землянина» на игровой конструкции нет некоторых