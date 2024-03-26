В целях охраны и сохранения водных ресурсов в Российской Федерации существует система государственного мониторинга водных объектов.

В целях охраны и сохранения водных ресурсов в Российской Федерации существует система государственного мониторинга водных объектов. Мониторинг водных объектов опирается на ряд нормативно-правовых актов, которые организуют и регламентируют проведение мониторинга. Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» в соответствии с действующими регламентами подвели итоги мониторинга водных объектов на территории Меленковского района за 2023 год по следующим участкам:- р.Унжа и р.Меленка в границах г.Меленки;- р.Ока в районе д.Елино;- р. Жерновка от с. Денятино до д.Просеницы (включительно);- р. Мокрая в черте д. Тургенево;- р. Ушна в черте с. Бутылицы.При осуществлении мониторинга в створах наблюдения отмечались различные естественные экологические процессы, в том числе обмеление русла рек, размыв береговой полосы, отслаивание грунта от берегового массива и эрозионные разрушения.Кроме того, был организован комплекс лабораторных исследований воды и донных отложений. По результатам исследований превышение загрязняющих веществ в природной воде на данных участках не установлено. Однако на р. Ушна в черте с. Бутылицы и р.Меленка в границах г.Меленки зафиксированы превышения загрязняющих веществ в донных отложениях.Особое внимание при проведении мониторинга было уделено участку р.Ока в районе д. Елино Меленковского района. На данном участке наблюдения проводятся начиная с 2018 года. Обследуемый участок характеризуются негативным воздействием вод на береговую линию - данный фактор связан с изменением скорости течения р. Ока при прохождении изгиба русла на данном участке, в результате чего происходит отслаивание земельного участка от берегового массива. Так, в период весеннего половодья в апреле 2023 г. произошло обрушение берега.Для решения проблем выявленных в процессе экологического мониторинга водных объектов Министерством природопользования и экологии Владимирской области в 2023 году была разработана проектно-сметная документация «Расчистка р. Меленка от ул. Р.Люксембург до устья Меленковского района Владимирской области», «Расчистка р. Ушна в границах с. Бутылицы Меленковского района Владимирской области».В 2024 году для оценки изменений состояния водных объектов ГБУ ВО «Экорегион» запланировало продолжить проведение мониторинга данных рек.