В поселке Мелехово Ковровского района мужчина едва не лишился дома во время монтажных работ. Частный дом на улице Первомайской загорелся 26 марта, когда хозяин ремонтировал деревянную

В поселке Мелехово Ковровского района мужчина едва не лишился дома во время монтажных работ. Частный дом на улице Первомайской загорелся 26 марта, когда хозяин ремонтировал деревянную перегородку с помощью монтажной пены. Новостью поделился блогер-спасатель из ковровского ПСО Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя». Из поста Хозяин дома был на месте, он рассказал, что проводил работы