В результате теракта в Крокус Сити Холле есть погибшие и пострадавшие семьи из Владимирской...

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" есть погибшие и пострадавшие семьи из Владимирской областиНапомним, что 22 марта 2024 года произошла страшная трагедия в "Крокус Сити Холле" в Красногорске."К сожалению, уже известно о семье: родители и 16-летняя дочь – из Петушинского района, которая погибла во время атаки «Крокус». Также знаем о двух пострадавших – жителях Владимира, гражданских муже и жене, Сергее и Марине. Они сейчас находятся на лечении в московских больницах. Оба идут на поправку. На связи с мужчиной, содействуем ускорению в получении ими мер поддержки", - сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.Правительство области на связи для семей пострадавших по телефонам: (4922) 36 28 33, 88004500121.Фото: ГТРК "Владимир"