В Суздале будут судить 43-летнего жителя Саратова, который отвечал за производство работ на объекте. Мужчина не проследил, чтобы разрытую для ремонта теплосетей яму огородили. Из-за этого

В Суздале будут судить 43-летнего жителя Саратова, который отвечал за производство работ на объекте. Мужчина не проследил, чтобы разрытую для ремонта теплосетей яму огородили. Из-за этого пострадал 13-летний подросток. Как сообщили в Следкоме, инцидент произошел в августе 2023 года. Городская администрация Суздаля заключила контракт на ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения с компанией из Саратовской области.