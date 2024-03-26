В Суздале из-за нарушения правил безопасности при ремонтных работах подросток получил серьезные...

В Суздале из-за нарушения правил безопасности при ремонтных работах подросток получил серьезные травмыСуздальским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении производителя работ ООО «Саратовтехмонтаж».Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в июне 2023 года между администрацией города Суздаля и юридическим лицом заключён муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и теплоснабжения по улице. Васильевская районного центра.Обвиняемый назначен ответственным за производство комплекса строительно-монтажных, в том числе земляных работ."В ходе исполнения контракта им допущены нарушения правил безопасности, обеспечивающих безопасность участников дорожного движения, выразившиеся в непринятии мер к ограждению участка ведения работ", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Вследствие чего, тринадцатилетний подросток ехал на велосипеде и не увидел неогороженной ямы, провалился колесом и упал. Мальчик ударился об асфальт и получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Суздальский районный суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений