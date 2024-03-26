За работу взялась организация «Гривна» из Нижнего Новгорода.

В Суздале за 580 миллионов рублей отреставрируют очистные сооружения. За работу взялась организация «Гривна» из Нижнего Новгорода.Ранее за 6,9 миллионов рублей проектную документацию разработала компания «НПО АкваБиоМ». Контракт на строительство обошёлся властям в 573,1 миллиона. Работы планируется завершить до 20 декабря этого года.Эти очистные сооружения, которые должны быть приведены в порядок, эксплуатируются с 1972 года. Ранее, в 2015 году, их износ составлял 100%, из-за чего загрязнённые стоки попадали в Каменку. Реконструкция будет подразумевать под собой новое строительство.