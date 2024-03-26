Река Клязьма по-весеннему расширяется. На сегодняшний день уровень воды поднялся до 134 сантиметров, сообщили в группе “Вязники на связи”. В Заречье дорожные рабочие начали

Река Клязьма по-весеннему расширяется. На сегодняшний день уровень воды поднялся до 134 сантиметров, сообщили в группе “Вязники на связи”. В Заречье дорожные рабочие начали подготавливать переправу к половодью. Сегодня утром с понтонного моста сняли аппарели – конструкции для въезда машин. Теперь путепровод функционирует только в пешеходном режиме. Позже местные жители и вовсе пересядут на лодки, чтобы попасть