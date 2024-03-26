Зданием владеет компания «Транс», её совладельцев является сын экс-мэра Владимира Андрея Шохина.

В Юрьевце продаётся торговый центр «Рынок» за 185 миллионов рублей. Зданием владеет компания «Транс», её совладельцев является сын экс-мэра Владимира Андрея Шохина.Продажей занимается компания «Владис». Если же торги состоятся, то Артёму Шохину положена сумма в 25% – 46,2 миллионов рублей.Площадь ТЦ «Рынок» составляет 3835 квадратных метров. На сегодняшний день помещения здания не пустуют. Там находятся как продуктовые, так и бытовые магазины. Кроме того, микрорайон Юрьевец сейчас активно развивается. В объявлении это указано как преимущество торгового центра.