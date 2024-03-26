Великий русский поэт: во Владимире появится скульптура Александра Сергеевича Пушкина Во...

"Великий русский поэт": во Владимире появится скульптура Александра Сергеевича ПушкинаВо Владимире, в парке Пушкина планируется установить скульптуру Александра Сергеевича.Соответствующие планы обсудили на совещании в мэрии областного центра. Концепцию подготовил скульптор Игорь Черноглазов.Владимир, по его словам, - был для Пушкина местом, через которое он проезжал, двигаясь из Москвы в Болдино. Поэтому великий русский поэт представлен в движении - идущим через мост.Игорь Черноглазов, скульптор, автор проекта:- Я отказался от сидящей фигуры. Мне кажется, несколько фривольно будет усаживаться рядом с Пушкиным. Пушкин для России столько сделан, что можно и постоять перед ним.Скульптура вместе с постаментом по размерам будет подходить под категорию "малая архитектурная форма", поэтому вопрос по её установке можно будет решить без долгих согласований.Изготовление и доставку фигуры готов взять на себя меценат, от города требуется подготовить площадку и провести благоустройство.В этом году отмечают 225-летие со дня рождения поэта.