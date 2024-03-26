Не отдадим имущество под снос. Так говорят владельцы гаражей ГСК «Юбилейный». Они подали апелляционную жалобу на решение Фрунзенского районного суда о ликвидации хозпостроек. Дальнейшую

Не отдадим имущество под снос. Так говорят владельцы гаражей ГСК «Юбилейный». Они подали апелляционную жалобу на решение Фрунзенского районного суда о ликвидации хозпостроек. Дальнейшую судьбу гаражного комплекса должен решить Владимирский областной суд. Первое заседание не состоялось. Члены гаражного кооператива пришли на процесс 26 марта в составе более 70 человек. Слушателей попросту было негде разместить. Заседание