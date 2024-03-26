Владимирцам рассказали об особенностях питьевого режима весной Ведущий консультант по лабораторной...

Владимирцам рассказали об особенностях питьевого режима веснойВедущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Кустова рассказала об особенностях питьевого режима весной.Человек на 60% «состоит» из воды. При этом наш организм постоянно теряет воду: она испаряется с поверхности кожи и слизистых, расходуется при каждом выдохе, используется для выведения продуктов обмена. Таким образом, потери должны регулярно восполняться, так как это одно из основных условий хорошего самочувствия.Но от чего зависит питьевой режим? Ответ довольно прост, - от ритма жизни. К примеру, в жару при интенсивной физической нагрузке расход и потребление воды возрастают, так как человек сильно потеет. Отнюдь неважно, трудимся ли мы на даче или посещаем сауну и спортзал.«Даже небольшие отклонения в соотношении воды и солей в крови и других жидкостях фиксируются чувствительными «датчиками» в нашем теле и вызывают ответные реакции для возврата к оптимальным «настройкам», - отмечает эксперт.Иными словами, - утолить жажду важнее, чем голод, ведь без пищи человек проживет несколько недель, а без питья — считанные дни.Так сколько воды человеку необходимо выпивать в день?Большинство специалистов предлагают такую «формулу»: по 30 мл на каждый килограмм массы тела, то есть, - примерно 1,5-2 литра в сутки. Причем, в этот объем включены любые жидкости: вода, супы и другие напитки.Но это относится к условиям комфортной температуры окружающего воздуха и умеренной физической активности.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» уточнили, в каких случаях потребности организма в воде увеличиваются:- В жаркую погоду и в помещениях с нагретым воздухом;- При интенсивной физической нагрузке и спортивных тренировках;- В периоды беременности и кормления грудью;- При различных заболеваниях – на фоне высокой температуры, интоксикации.Однако, правило «чем больше, тем лучше» не работает.«Избыточное поступление жидкости запускает механизмы гормональной регуляции, которые, в свою очередь, увеличивают активность почек, работающих безостановочно, фильтруя за сутки около 170 литров плазмы.», - предупреждают специалист.Кроме того, растет нагрузка на мочевыделительную и сердечно-сосудистую систему, создавая условия для формирования отеков. Поэтому важно ориентироваться на свои личные ощущения в потребности воды.Рекомендации, как быстрее утолить жажду:- Пейте чаще, но небольшими порциями: не более 100 мл за прием;- Лучше, чтобы вода была теплой (комнатной температуры), так как она всасывается быстрее;- При интенсивном потоотделении, рвоте и диарее организм теряет не только воду, но и соли, и в таких случаях минеральная вода лучше восполняет дефицит;- Сладкие газированные напитки жажду не утоляют;- Выходя из дома в теплую сухую погоду, захватите с собой бутылочку воды. Так вы сможете быстрее реагировать на сигналы организма и не ощутите жажды.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображенийЧитайте также:Специалисты назвали владимирцам самые полезные продукты для работы сердцаДоктор медицинских наук Максим Кудыкин рассказал, всегда ли заболевания сосудов зависят от возраста пациентаСпециалисты рассказали владимирцам, как с помощью питания улучшить качество сна