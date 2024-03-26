Молодых жителей Владимира зовут побороться за Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого».

Молодых жителей Владимира зовут побороться за Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». Об этом рассказала пресс-служба мэрии.Учредителем премии является Росприроднадзор. Награда присуждается юным гражданам за наиболее интересные идеи и проекты, связанные с охраной окружающей среды и экологическим просвещением.«Победители и призёры смогут претендовать на участие в уникальной экологической смене в ВДЦ «Орлёнок» или других лагерях Черноморского побережья», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Владимира.Подробности можно .