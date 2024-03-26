Владимирская область получит 28 миллионов рублей на борьбу с гепатитом Об этом сообщает...

Владимирская область получит 28 миллионов рублей на борьбу с гепатитомОб этом сообщает региональное министерство здравоохранения, деньги планируют выделить из федерального бюджета.Всего по поручению Президента в ближайшие три года на закупку медикаментов для больных хроническим вирусным гепатитом C будет дополнительно направляться по четыре с половиной миллиарда ежегодно. Соответствующее распоряжение уже подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.По всей стране лекарствами планируется обеспечить 75 тысяч человек - это люди, находящиеся под диспансерным наблюдением.