Об этом сообщают представители МЧС у себя в телеграм-канале.

Владимирские спасатели провели уроки безопасности у воды весной. Об этом сообщают представители МЧС у себя в телеграм-канале.Так, пожарные посетили школы №31 и №32 в региональном центре.«Обсудили с ребятами правила поведения возле водоёмов, как действовать в случае чрезвычайной ситуации», – рассказывают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.Обучающимся также сообщили, как категорически нельзя вести себя у воды, поделились знаниями о спасательных средствах, таких как, например, спасательных жилет, конец Александрова, спасательный круг и кольцо спасателя.