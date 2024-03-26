Владимирские волонтеры отправили груз в зону СВО Владимирская область вносит свой вклад в Победу....

Владимирские волонтеры отправили груз в зону СВОВладимирская область вносит свой вклад в Победу. Очередной груз в зону специальной военной операции направили волонтёры народного движения ZaНаших_33регион.Эта поездка на передовую для активистов движения уже 26-ая по счёту. Для бойцов участники сообщества ZaНаших_33регион собрали несколько тонн груза.Это средства связи, антидроновое оборудование, квадрокоптеры, тепловизорные прицелы, системы видеонаблюдения. Закупили для фронта и два вездехода. Сейчас, в условиях весеннего бездорожья, высокопроходимый транспорт особенно необходим.Также на передовую направили швейные изделия: от спальных мешков до толстовок и балаклав. Собран груз и для госпиталя: перевязочные материалы, инъекционные препараты, жгуты, капельницы.Адресаты - наши земляки на Сватовском, Авдеевском, Запорожском направлениях, госпиталь в Дебальцево. Движение благодарит за помощь всех жителей области.В течение 6 дней волонтёры будут развозить помощь по позициям. Как сообщают активисты, их штаб переехал и теперь находится во Владимире - на Верхней Дуброве.