Об этом сообщили в сообществе ассоциации юристов России в «ВКонтакте».

29 марта во Владимирской области пройдёт день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили в сообществе ассоциации юристов России в «ВКонтакте».Работа по консультированию граждан будет организована совместно с областной адвокатской и нотариальной палатой, а также филиалом РАНХиГС, ВлГУ, институтом имени Сперанского и юридическим институтом ФСИН России.Посмотреть адреса и время по конкретному городу Владимирской области можно .