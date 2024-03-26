Во Владимире в торжественной обстановке вручили российские паспорта 25 школьникам, которые являются призёрами различных олимпиад, соревнований и конкурсов.

Во Владимире в торжественной обстановке вручили российские паспорта 25 школьникам, которые являются призёрами различных олимпиад, соревнований и конкурсов. Об этом рассказала УМВД России по региону.Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» На церемонии присутствовали сотрудники полиции, представители горадминистрации и общественных организаций, родители и педагоги.Так, начальник УМВД России по Владимиру полковник полиции Илья Исаченко поздравил школьников со знаменательным событием и напомнил ребятам о правах и обязанностях.