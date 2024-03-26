Во Владимире 27 марта 2024 года 20 домов Ленинского района временно останутся без отопления В...

Во Владимире 27 марта 2024 года 20 домов Ленинского района временно останутся без отопленияВ связи с ремонтными работами на участке тепловой сети в районе улицы Василисина, 15 с 09:00 до 15:00 27 марта у части жителей Ленинского района города Владимира будет прекращена подача тепла.Под отключение попадают следующие адреса:- Василисина 15, 15а, 17;- В.Дуброва 23, 25, 26, 26г, 27, 28, 28п, 28б, 28а, 29, 29а, 31;- Н.Дуброва 26, 28, 30, 30а, 32.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений