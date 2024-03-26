Женщина из Владимира отказалась писать заявление в полицию на любимого, который во время пьяной ссоры ударил ее ножом. История, удивившая спасателей, произошла во Владимире, в доме 2б на

Женщина из Владимира отказалась писать заявление в полицию на любимого, который во время пьяной ссоры ударил ее ножом. История, удивившая спасателей, произошла во Владимире, в доме 2б на улице Асаткина 25 марта. Все началось с того, что соседи влюбленных услышали странный шум и решили вызвать полицию и скорую. А те, в свою очередь, позвонили спасателям,