2 апреля на заседании регионального Министерства регулирования тарифов и цен чиновники установят новую цифру.

Во Владимире изменится цена за проезд в общественном транспорте. 2 апреля на заседании регионального Министерства регулирования тарифов и цен чиновники установят новую цифру.На сегодняшний день неизвестно, как сильно подорожает проезд. Кроме того, власти пока не раскрывают, когда именно начнётся рост цен.Не так давно Дмитрий Наумов сказал, что тариф будет устанавливаться в зависимости от пожеланий перевозчика.