Во Владимире появится стоянка для бесхозных машин В областном центре должна появиться стоянка для...

Во Владимире появится стоянка для бесхозных машинВ областном центре должна появиться стоянка для автохлама на улице Лакина, - сообщает мэрия Владимира.Бесхозные машины будут хранить до трёх месяцев. Если в течение этого срока владельца найдут, - он сможет забрать свой транспорт, но только после оплаты расходов за эвакуацию и стоянку.Если собственник не заявит о своих правах после трёх месяцев пребывания авто на стоянке, то машина через суд перейдёт в муниципальную собственность. И тогда автохлам утилизируют или разберут на запчасти.