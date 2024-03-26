Во Владимире проводили добровольцев в зону специальной военной операции Церемония прошла в Доме...

Во Владимире проводили добровольцев в зону специальной военной операцииЦеремония прошла в Доме культуры молодёжи. О тех, кто решил присоединиться к СВОИм - Вера Куликова.Александр из Гусь-Хрустального. В 2016-ом прошел срочную. Служил в Ракетных войсках стратегического назначения, был стрелком. Отправиться в зону специальной военной операции - для него взвешенное, по-настоящему мужское решение.Александр, доброволец ( Гусь-Хрустальный):- Почему решили отправиться в СВО?- Поддержать наших.- Вас поддержали мама, родственники?- Поддержали! Сказали: молодец!Владимир из Петушинского района. Служил в двухтысячном. После армии работал в театре техником. Сейчас тоже направляется к СВОим. Приближать Победу! Защищать Родину, свой ДОМ.Владимир, доброволец (Петушинский район):- Послужить за Россию, за Отечество. Друзья у меня там служат. Тоже пошёл. Ну и за родных тоже страшно, потому что все может произойти. Сейчас там, потом, может, у нас быть! Поэтому лучше сейчас.В учебные части едут 14 добровольцев из нашего региона. Заместитель военкома области Игорь Канивец даёт бойцам наставления. Каждый из них теперь- часть армейского братства.Игорь Канивец, заместитель военного комиссара Владимирской области:- Вспомните свои навыки, кто срочную служил, кто не служил срочную службу, - научатся! Сейчас инструктора довольно грамотные. Все прошедшие с боевым опытом.Провожает бойцов и генерал-майор в отставке Владимир Харченко. Добровольцев он благодарит от имени всех ветеранов вооруженных сил.Владимир Харченко, генерал-майор в отставке:- Война тяжелая, ребята. Необычная. Она отличается от той, которая была. В основном, отличается вооружением, которое применяется. В последнее время вы видите, что наш враг очень усиленно применяет беспилотные аппараты, которые смотрят за каждым практически, поэтому надо быть очень внимательным.Напутствия добровольцам звучат и от представителей Законодательного собрания области.Николай Балахин, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Владимирской области:- Огромное спасибо за то, что вы приняли непростое решение, посоветовавшись с родственниками, вы пошли защищать нашу Родину. От вас зависит очень много!Впереди - усиленные курсы в учебных частях. Главное пожелание защитникам - скорее вернуться. С нашей общей победой!Вера Куликова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".