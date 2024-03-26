Об этом рассказали представители регионального Правительства у себя в телеграме.

Во Владимире проходит неделя белорусской культуры. Об этом рассказали представители регионального Правительства у себя в телеграме.Мероприятия организованы в честь Дня единения народов России и Беларуси, который ежегодно отмечается 2 апреля. Всю неделю в областной научной библиотеке будут проходить лекции, встречи с интересными гостями, кинопросмотры и мастер-классы.«Участники познакомятся с белорусскими кинематографом и поэзией, по телемосту пообщаются с белорусской писательницей Татьяной Дашкевич, узнают о знаменитых картинах Марка Шагала и Казимира Малевича, станут участниками экскурса в историю Республики, научатся абстрактной композиции и изготовлению народной белорусской куклы», – пишут сотрудники пресс-службы.Вход на мероприятия свободный.