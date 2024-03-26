Владельцы «Шкоды» делятся эмоциями. В их иномарку врезался «Хендай Солярис» прямо у подъезда дома 25а на Судогодском шоссе. Инцидент произошел 25 января после 9 часов вечера. За рулем

Владельцы «Шкоды» делятся эмоциями. В их иномарку врезался «Хендай Солярис» прямо у подъезда дома 25а на Судогодском шоссе. Инцидент произошел 25 января после 9 часов вечера. За рулем находился 58-летний водитель. На момент аварии он работал в такси. По словам владельцев «Шкоды», нарушитель был пьяным. Из поста в соцсетях Пьяный водитель такси в ноль, снёс