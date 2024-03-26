Во Владимире стартовала театральная неделя Областная столица принимает сразу два межрегиональных...

Во Владимире стартовала театральная неделяОбластная столица принимает сразу два межрегиональных фестиваля. На открытии побывал Федор Лалакин."Театр, где играют дети". Уже в 33-ий раз Владимирский областной колледж культуры принимает в своих стенах творческие коллективы из разных городов и регионов. Театральная неделя - событие, которое ждут.Арина Бельчицкая, студентка Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Все песни, танцы, - это все придумано нашими студентами. Само открытие для нас - это какой-то праздник. В принципе, фестивальная неделя для нас - это праздник. Приезжают разные коллективы, много новых, очень интересных знакомых.Владимирская область, Московская, Ярославская...Такова "театральная география". Каждый подобный фестиваль - бесценный обмен опытом. К выступлениям участники готовились несколько месяцевКарина Савватеева, студентка Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Такой заряд эмоций, на самом деле, даже, когда выступали, - просто мурашки по телу бегали от таких эмоций.Ульяна Гультяева, студентка Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Но будет достаточно сложно, потому что все-таки это все и организовывать, и бегать, и ведущей, и дежурной, не только же вот эта красивая картинка, которую вы видели на открытии.Кроме самих спектаклей для ребят пройдут и мастер классы от членов жюри. У фестиваля - насыщенная программа. Прийти и оценить выступления коллективов может любой желающий.Ольга Одинокова, директор Владимирского областного колледжа культуры и искусства:- Ждем очень ярких выступлений, детских творческих коллективов, которые приехали из городов нашего региона и, конечно, из других регионов...У детей есть возможность выступить, у нас, я все-таки считаю, - профессиональные площадки, они хотя и образовательные, но все равно профессиональные. И посмотреть другие коллективы, познакомиться с членами жюри.Взял старт и межрегиональный фестиваль детских театров "Шоколад". Он открылся в Центре культуры и искусства на Соборной. "Шоколад" проводится в рамках проекта "Вкусные каникулы". В этом году - при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Фестиваль собрал коллективы от Ставрополя и Астрахани до Курска и донецкой Макеевки. Главная движущая сила - сами дети. В том числе, - дошкольники.Павел Сыров, руководитель межрегионального фестиваля детско-юношеских театральных коллективов "Шоколад":- Самая главная особенность нашего фестиваля, что у нас концепция дети-детям. Дети делают для детей, дети делают ради детей. Главными организаторами фестиваля являются дети, а взрослые только помогают.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Искренние детские эмоции, удовольствие от того, что они делают, а главное, - что их ценят, и что они действительно настроены, ориентированы на успех, - это очень здорово. Мы видим свою задачу в создании различных условий для всех категорий ребят, чтобы они могли себя реализовать.Зрителей "Шоколада" ждут 24 спектакля в самых разных жанрах. Сказка, драма, исследование, комедия, героическая трагедия. Вход на все постановки свободный. Победителей назовут 30 марта.Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".