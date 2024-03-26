Во Владимире стартовала театральная неделя
Областная столица принимает сразу два межрегиональных...
Во Владимире стартовала театральная неделя
Областная столица принимает сразу два межрегиональных фестиваля. На открытии побывал Федор Лалакин.
"Театр, где играют дети". Уже в 33-ий раз Владимирский областной колледж культуры принимает в своих стенах творческие коллективы из разных городов и регионов. Театральная неделя - событие, которое ждут.
Арина Бельчицкая, студентка Владимирского областного колледжа культуры и искусства:
- Все песни, танцы, - это все придумано нашими студентами. Само открытие для нас - это какой-то праздник. В принципе, фестивальная неделя для нас - это праздник. Приезжают разные коллективы, много новых, очень интересных знакомых.
Владимирская область, Московская, Ярославская...Такова "театральная география". Каждый подобный фестиваль - бесценный обмен опытом. К выступлениям участники готовились несколько месяцев
Карина Савватеева, студентка Владимирского областного колледжа культуры и искусства:
- Такой заряд эмоций, на самом деле, даже, когда выступали, - просто мурашки по телу бегали от таких эмоций.
Ульяна Гультяева, студентка Владимирского областного колледжа культуры и искусства:
- Но будет достаточно сложно, потому что все-таки это все и организовывать, и бегать, и ведущей, и дежурной, не только же вот эта красивая картинка, которую вы видели на открытии.
Кроме самих спектаклей для ребят пройдут и мастер классы от членов жюри. У фестиваля - насыщенная программа. Прийти и оценить выступления коллективов может любой желающий.
Ольга Одинокова, директор Владимирского областного колледжа культуры и искусства:
- Ждем очень ярких выступлений, детских творческих коллективов, которые приехали из городов нашего региона и, конечно, из других регионов...У детей есть возможность выступить, у нас, я все-таки считаю, - профессиональные площадки, они хотя и образовательные, но все равно профессиональные. И посмотреть другие коллективы, познакомиться с членами жюри.
Взял старт и межрегиональный фестиваль детских театров "Шоколад". Он открылся в Центре культуры и искусства на Соборной. "Шоколад" проводится в рамках проекта "Вкусные каникулы". В этом году - при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фестиваль собрал коллективы от Ставрополя и Астрахани до Курска и донецкой Макеевки. Главная движущая сила - сами дети. В том числе, - дошкольники.
Павел Сыров, руководитель межрегионального фестиваля детско-юношеских театральных коллективов "Шоколад":
- Самая главная особенность нашего фестиваля, что у нас концепция дети-детям. Дети делают для детей, дети делают ради детей. Главными организаторами фестиваля являются дети, а взрослые только помогают.
Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:
- Искренние детские эмоции, удовольствие от того, что они делают, а главное, - что их ценят, и что они действительно настроены, ориентированы на успех, - это очень здорово. Мы видим свою задачу в создании различных условий для всех категорий ребят, чтобы они могли себя реализовать.
Зрителей "Шоколада" ждут 24 спектакля в самых разных жанрах. Сказка, драма, исследование, комедия, героическая трагедия. Вход на все постановки свободный. Победителей назовут 30 марта.
Федор Лалакин, Александр Чунаев "Вести-Владимир".