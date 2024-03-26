Во Владимирской области пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи 29 марта 2024...

Во Владимирской области пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи29 марта 2024 года Ассоциация юристов России проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов России организует работу по бесплатному юридическому консультированию граждан 29 марта 2024 года по следующим адресам:1. Преподаватели, аспиранты и студенты ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО ВЛАДИМИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СТОЛЕТОВЫХ оказывать помощь будут по адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8, аудитория 102, с 10.00 до 12.00, телефон 8 (4922) 47-76-10.2. Преподаватели, аспиранты и студенты ВЛАДИМИРСКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ оказывать помощь будут по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 59а, аудитория 103, с 14.00 до 16.00, телефон 8 (4922) 53-28-573. ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ПРИ ФКОУ ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ». Оказывать помощь будут преподаватели, адъюнкты и студенты института.Прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Владимир, ул. Грибоедова, д. 2, с 9.00 до 17.00.4. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА (ВОНП) будет консультировать граждан по вопросам нотариальной деятельности (гражданского, наследственного права) у следующих нотариусов Владимирской области с 9:00 до 13:00:Некоммерческая организация «Владимирская областная нотариальная палата» (ассоциация), г. Владимир, ул. Офицерская, д. 3, кв. 1, тел. 8 (4922) 66-69-11.5. Прием граждан будет осуществляться 29 марта 2024 года с 10.00 до 14.00 адвокатами Адвокатской палаты Владимирской области в помещениях адвокатских контор по месту их нахождения:город Владимир- Адвокатская контора № 1 ВОКА № 1 г. Владимир, проспект Ленина, д. 29 б- Адвокатская контора № 2 ВОКА № 1г. Владимир, ул. Ильича, д. 6- Адвокатская контора №3 ВОКА №1 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.111 4 этаж- Адвокатская контора № 40 ВОКА №1 г. Владимир, ул. Даргомыжского, д. 4- Владимирская областная коллегия адвокатов «Защита» г. Владимир, ул. Горького, д.32город Александров- Адвокатская контора № 4 ВОКА №1 г. Александров, ул. Ленина, д. 26.- Адвокатская контора № 24 ВОКА №1 г. Александров, ул. Ленина, д. 13, корпус 7- Адвокатская контора № 41 ВОКА №1 г. Александров, ул. Ленина, д. 32- Адвокатская контора № 46 ВОКА №1 г. Александров, ул. Первомайская, д. 69город Вязники- Адвокатская контора № 5 ВОКА №1 г. Вязники, ул. Советская, д.44- Адвокатская контора № 34 ВОКА №1 г. Вязники, ул. Советская, д. 21-4- Адвокатская контора № 47 ВОКА №1г. Вязники, ул. Чехова, д. 19, кв. 7город Гусь-Хрустальный- Адвокатская контора №6 ВОКА №1 г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.19/16город Гороховец- Адвокатская контора № 7 ВОКА №1 г. Гороховец, ул. Братьев Бесединых, д. 3город Камешково- Адвокатская контора № 9 ВОКА №1 г. Камешково, ул. Ленина, д. 10 А, ф. 9город Кольчугино- Адвокатская контора № 10 ВОКА №1 г. Кольчугино, ул. Гагарина, д.1​​город Ковров- Адвокатская контора № 28 ВОКА № 1 г. Ковров, ул.Абельмана, 4- Адвокатская контора № 29 ВОКА № 1 г. Ковров, пр-т Ленина, д.25, кв. 36- Адвокатская контора № 8 ВОКА № 1 г. Ковров, пр-т Ленина, д. 24- Адвокатская контора № 30 ВОКА № 1 г. Ковров, ул. Щорса, д. 13-2- Адвокатская контора № 43 ВОКА № 1 г. Ковров, ул.З. Космодемьянской, д.26город Киржач- Адвокатская контора № 11 ВОКА № 1 г. Киржач, ул. Ленинградская, д.19 А, каб. № 5- Адвокатская контора № 36 ВОКА №1 г. Киржач, ул. Гагарина, д.23 офис 9город Муром- Адвокатская контора №12 ВОКА №1 г. Муром, ул. Московская, д. 62, каб. 22,г. Муром, ул. Льва Толстого, д.13 каб. 25,26,27,28,29город Меленки- Адвокатская контора № 13 ВОКА №1 г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 31- Меленковский филиал Владимирская областная коллегия адвокатов «Защита» г. Меленки, ул. Коммунистическая, д.13город Петушки​- Адвокатская контора №14 ВОКА №1 г. Петушки, ул. Чкалова, д.10- Адвокатская контора №15 ВОКА №1 г. Петушки, ул.Чкалова, д. 10город СуздальАдвокатская контора №16 ВОКА №1 г. Суздаль, Красная площадь, д. 10город Судогда- Адвокатская контора №17 ВОКА №1 г. Судогда, ул. Химиков, д. 1- Судогодский филиал Владимирская областная коллегия адвокатов «Защита» г. Судогда, ул. Карла Маркса, д. 40город Собинка- Адвокатская контора №19 ВОКА №1 г. Собинка, ул. Садовая, д.5.пос. Красная Горбатка- Адвокатская контора № 20 ВОКА №1 пос. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д. 8Вгород Радужный- Радужный городской филиал Владимирской областной коллегии адвокатов «Защита» Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, д. 119 (здание суда)город Юрьев-Польский- Адвокатская контора № 21 ВОКА №1 г. Юрьев-Польский, Каланчевский пер, д. 9Фото: Ассоциация юристов России (Владимирская область)