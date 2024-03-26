Военный хирург Михаил Суханов и член Народного Фронта Наталья Баранкова рассказали честно - о жизни...

Военный хирург Михаил Суханов и член Народного Фронта Наталья Баранкова рассказали честно - о жизни на фронтеКакие сегодня созданы условия для тех, кто принял решение приближать общую Победу? Какие специалисты требуются? И как помочь - и словом, и делом. В студии Вестей - военный хирург Михаил Суханов, который приезжал в короткий отпуск из зоны боевых действий. И член Народного Фронта Наталья Баранкова. С ними беседовала Мария Платанюк.