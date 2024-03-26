Что важно знать при выборе жилья и участии в долевом строительстве? Как грамотно защитить свои права? Разобрались вместе с бизнес-юристом Дарьей Васильевой в новом выпуске программы «Вы

Что важно знать при выборе жилья и участии в долевом строительстве? Как грамотно защитить свои права? Разобрались вместе с бизнес-юристом Дарьей Васильевой в новом выпуске программы «Вы правы». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама Васильева Дарья Евгеньевна ИНН 332890597580ERID: 2VtzqwCncFP