Об этом рассказали представители регионального Правительства.

С ноября 2023 года по март 2024 на улицы Владимира вышли 35 новеньких автобусов. Об этом рассказали представители регионального Правительства.Всего власти приобрели 81 автобус в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», которые вскоре появятся на городских маршрутах. Осталось лишь оформить документы.«Новый подвижной состав пассажирского транспорта поступил в Ковров, Муром, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский и Юрьев-Польский районы», – сказано в пресс-релизе.В рамках нацпроекта Владимирская область закупит по разным программам за 2023-2024 годы ещё 207 троллейбусов и троллейбусов.Ранее АиФ Владимир об увеличении цен за проезд.