Об этом предупреждают сотрудники администрации города.

Завтра, 27 марта, во Владимире по нескольким адресам не будет теплоснабжения. Об этом предупреждают сотрудники администрации города.Так, по информации «Т Плюс», батареи работать не будут в домах №15, 15А и 17 по улице Василисина, в домах №23, 25, 26, 26Г, 27, 28, 28П, 28Б, 28А, 29, 29А, 31 на Верхней Дуброве и домах №26, 28, 30, 30А, 32 на Нижней Дуброве. Причина – ремонтные работы.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей. Владимирский филиал «Т Плюс» приносит свои извинения за неудобства.