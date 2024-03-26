Об этом предупреждают сотрудники администрации города.
Завтра, 27 марта, во Владимире по нескольким адресам не будет теплоснабжения. Об этом предупреждают сотрудники администрации города.
Так, по информации «Т Плюс», батареи работать не будут в домах №15, 15А и 17 по улице Василисина, в домах №23, 25, 26, 26Г, 27, 28, 28П, 28Б, 28А, 29, 29А, 31 на Верхней Дуброве и домах №26, 28, 30, 30А, 32 на Нижней Дуброве. Причина – ремонтные работы.
Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей. Владимирский филиал «Т Плюс» приносит свои извинения за неудобства.