В поселке Садовый Суздальского района жители спасаются от бродячих собак с помощью различных отпугивающих устройств. Иначе выйти на улицу нельзя. Животные, по словам местных, нападают и на

В поселке Садовый Суздальского района жители спасаются от бродячих собак с помощью различных отпугивающих устройств. Иначе выйти на улицу нельзя. Животные, по словам местных, нападают и на детей, и на взрослых. Часто приходится отбиваться палками или камнями. Неоднократно бродячие псы загрызали своих сородичей или кошек, которые мирно живут возле теплых труб. Корреспондент: Как часто в