Присутствующие на заседании обсудили психологические особенности адаптации к оперативно-служебной деятельности выпускников образовательных учреждений МВД России...
В рамках заседания обсудили вопросы выявления положительного опыта и его внедрения в оперативно-служебную деятельность. Представители научного сообщества отметили ряд тем, требующих научной разработки в целях подготовки методических рекомендаций.
Присутствующие на заседании обсудили психологические особенности адаптации к оперативно-служебной деятельности выпускников образовательных учреждений МВД России. Научное сообщество выразило единое мнение, что необходимо повысить эффективность профессионального отбора для дальнейшей служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Также обсудили положительный опыт создания в Москве новой «Школы правопорядка», в рамках которой проводятся лекции о вреде употребления психоактивных веществ. Данный курс рассчитан на аудиторию несовершеннолетних граждан, склонных к девиантному поведению и состоящих на различных видах учета за противоправные действия.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве