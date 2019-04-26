Присутствующие на заседании обсудили психологические особенности адаптации к оперативно-служебной деятельности выпускников образовательных учреждений МВД России...

В рамках заседания обсудили вопросы выявления положительного опыта и его внедрения в оперативно-служебную деятельность. Представители научного сообщества отметили ряд тем, требующих научной разработки в целях подготовки методических рекомендаций.Присутствующие на заседании обсудили психологические особенности адаптации к оперативно-служебной деятельности выпускников образовательных учреждений МВД России. Научное сообщество выразило единое мнение, что необходимо повысить эффективность профессионального отбора для дальнейшей служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.Также обсудили положительный опыт создания в Москве новой «Школы правопорядка», в рамках которой проводятся лекции о вреде употребления психоактивных веществ. Данный курс рассчитан на аудиторию несовершеннолетних граждан, склонных к девиантному поведению и состоящих на различных видах учета за противоправные действия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве