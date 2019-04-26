Злоумышленница, воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, взяла кошелек, который пожилая женщина положила в тележку...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 33-летнюю москвичку по подозрению в краже кошелька у пенсионерки.В полицию обратилась 74-летняя женщина с заявлением о краже. Она сообщила, что у нее пропал кошелек с денежными средствами, когда она находилась в продуктовом магазине, расположенном на Попутной улице.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, взяла кошелек, который пожилая женщина положила в тележку для продуктов питания, после чего скрылась.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93