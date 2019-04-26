Злоумышленница, воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, взяла кошелек, который пожилая женщина положила в тележку...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали 33-летнюю москвичку по подозрению в краже кошелька у пенсионерки.
В полицию обратилась 74-летняя женщина с заявлением о краже. Она сообщила, что у нее пропал кошелек с денежными средствами, когда она находилась в продуктовом магазине, расположенном на Попутной улице.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.
Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, взяла кошелек, который пожилая женщина положила в тележку для продуктов питания, после чего скрылась.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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