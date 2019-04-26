Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее.

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее.Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировало Би-би-си, ссылаясь на представителей министерства здравоохранения страны.Отмечается, что ошибка произошла из-за того, что тела некоторых жертв терактов были так изувечены в результате взрывов, что во многих случаях их принимали за двух погибших.Точное число убитых помогло установить проведение анализов ДНК.21 апреля в католических храмах и отелях шри-ланкийских городов Коломбо, Негомбо и Баттикалоа произошла серия взрывов, которые совершили террористы-смертники. Ответственность за случившееся на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).