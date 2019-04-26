Недавно вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак, где она брала интервью у Ольги Бузовой. Певице Славе очень не понравилось, что гламурная блондинка пристыдила поющую ведущую за то, что она выступает в маленьких городах с ужасными залами.

Недавно вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак, где она брала интервью у Ольги Бузовой. Певице Славе очень не понравилось, что гламурная блондинка пристыдила поющую ведущую за то, что она выступает в маленьких городах с "ужасными залами".По мнению Ксении Собчак, Ольга Бузова себя обесценивает. Дескать, ее творчество пользуется бешеной популярностью, а она предпочитает многотысячным площадкам скромные провинциальные ДК. "Ты была в одной ж*** мира, теперь в Мытищах. Маленькие ДК, ужасные залы. Никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. А при этом ты по уровню популярности своих клипов не хуже, чем они. Но ты это делаешь. И себя таким образом принижаешь", – заключила Ксения Собчак.Ольга Бузова в корне не согласилась с ней. Она заявила, что не делит своих фанатов на классы "эконом" и "премиум". "Я не хочу быть как Лобода, как кто-то. Я Ольга Бузова. Я хочу, чтобы люди приходили на мои концерты. И мне плевать, будет это Лондон или Мытищи. Это мои люди, Ксюш! Мне очень не нравится, как ты размышляешь. Кстати, размышляешь, как Лобода, которая как-то сказала, что Бузову слушают те, кто читать не умеет. У нее, значит, есть первая лига, залы… А что, значит, другие – не люди?! В Мытищах живут прекрасные люди!" – заявила Ольга Бузова. Поющая ведущая отметила, что ей "не стремно" приезжать в "такие" города. "Это Россия. Так живут все", – сказала звезда "Дома-2".Певица Слава бурно отреагировала на слова . На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала разгромный видеоролик, в котором пристыдила гламурную блондинку, отметив, что в свое время как раз эти люди, самые обычные россияне из глубинки, голосовали за нее, когда она выдвигалась на пост президента страны. "*** нет слов, аж трясет! взять и *** пол своей страны! и этот человек баллотировался в президенты *** (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – Слава.Артистка поддержала . "Молодец, Оля!!! браво !абсолютно поддерживаю тебя. И очень не красиво со стороны Ксении называть города наше Родины ж*** мира, еще и эфире! там такие же люди как мы живут, и если у них нет хорошего зала и сумки Шанель мож им утопиться тогда?!" – задала риторический вопрос Слава.