Ирина Безрукова произвела фурор на красной дорожке ММКФ. Популярная актриса предстала перед публикой в весьма необычном виде.

Ирина Безрукова произвела фурор на красной дорожке ММКФ. Популярная актриса предстала перед публикой в весьма необычном виде.В столице завершил свою работу ММКФ – Московский международный кинофестиваль. Множество знаменитостей отметилось на церемонии закрытия, особое внимание СМИ уделило красной дорожке, по которой продефилировали гости в роскошных, а местами – неожиданных – нарядах.Однако актриса Ирина Безрукова буквально ошеломила публику. Одна из самых привлекательных артисток отечественного кинематографа появилась на ковровой дорожке в необычном платье от дизайнера Алены Ахмадуллиной. Наряд на чехле выполнен из легкой прозрачной ткани благородного коричневого цвета. Причем одно плечо Ирины Безруковой оказалось обнажено.Изюминкой платья стала расшитая бисером лисичка, как бы двигающаяся от плеча по груди вниз. Завершили образ убранные в высокую прическу волосы и светлые замшевые туфли. Судя по комментариям в Сети, платье Ирины Безруковой оказалось самым необычным на красной дорожке закрытия ММКФ.Интересно, что сопровождал председатель жюри основного конкурса, южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Приняв в день открытия ММКФ из рук президента фестиваля Никиты Михалкова золотую цепь председателя жюри, он не пожалел времени и сил: и днем, и вечером был среди участников фестиваля. Кстати, на церемонии открытия Ким Ки Дук получил приз за вклад в мировой кинематограф.