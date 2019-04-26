Знаменитая группа Братья Грим приехала в Москву с большим концертом. Стать зрителем грандиозного шоу можно совершенно бесплатно – в этом помогут Дни.ру.
Знаменитая группа "Братья Грим" приехала в Москву с большим концертом. Стать зрителем грандиозного шоу можно совершенно бесплатно – в этом помогут "Дни.ру".
Перед выступлением артисты записали обращение к поклонникам. "Мы сыграем свои лучшие песни со всех альбомов! Приходите, будет кое-что и новенькое!" – заинтриговал солист группы "Братья Грим".
Концерт пройдет 11 мая на сцене ГЛАВCLUB GREEN CONCERT в Москве. Купить билеты можно на сайте заведения, но есть и шанс попасть туда абсолютно бесплатно.
"Дни.ру" отдадут пригласительный на шоу "Братьев Грим" одному из участников розыгрыша. Условия просты:
подпишитесь на наш аккаунт в ;
поделитесь в своем аккаунте о розыгрыше (вставлен;
отметьте на нем наш аккаунт и еще двух друзей.
Победителя выберем случайным образом в прямом эфире в Instagram 3 мая. Счастливчик получит сертификат на две персоны на посещение концерта "Братьев Грим".
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