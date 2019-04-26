Народную артистку СССР Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище – об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Народную артистку СССР Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище – об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.Собянин назвал Быстрицкую любимой народной актрисой, женщиной удивительной красоты и благородства и принес соболезнования родным и близким артистки.В свою очередь, руководитель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин назвал Быстрицкую лучшей Аксиньей. Актриса являла собой образец русской женщины и на экране, и на сцене, и в жизни, подчеркнул он.Калягин рассказал ТАСС, что у них были "очень хорошие добрые отношения" с Быстрицкой, "потому что она умная, тактичная". Артисты с радостью встречали на вечерах и юбилеях.Первый замглавы комитата Совфеда по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова назвала смерть Быстрицкой потерей для российской и мировой культуры.Сенатор Валерий Рязанский сообщил, что Элина Быстрицкая для него – идеал женственности, а ее артистическая жизнь вызывает восхищение.Народная артистка Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года на 92-м году жизни.