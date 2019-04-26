Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.Инфляция в апреле начала замедляться, инфляционные ожидания населения незначительно выросли. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне.Повышения ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года оказалось достаточно, чтобы ограничить эффекты разовых проинфляционных факторов. В ЦБ РФ прогнозируют, что в первой половине 2020 года инфляция вернется к 4%.Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года, сообщает "Интерфакс".