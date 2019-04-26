Экипаж водовозки включился в борьбу с огнем, придя на помощь водителю внедорожника, загоревшегося на проезжей части в Чебоксарах. Машина получила повреждения, но решительные действия автовладельца и очевидцев предотвратили полное выгорание транспортного средства.

В пятницу, 26 апреля, на улице Гагарина в Чебоксарах загорелся внедорожник. Работники дорожной службы, оказавшиеся поблизости, проявили активную гражданскую позицию и включились в борьбу с огнем.На записи, сделанной очевидцем, видно, что "экипаж" водовозки помог автомобилисту справиться с возгоранием.Автомобиль получил повреждения, но не выгорел полностью. Во многом – благодаря своевременному вмешательству неравнодушных дорожников.Отметим, что схожий случай, попавший на видео, произошел в июле минувшего года в Иванове. Тогда в роли огнеборцев выступили ассенизаторы.