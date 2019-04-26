В матче 25-го тура российской премьер-лиги тульский Арсенал на своем поле разгромил московский Спартак со счетом 3:0. Главный тренер оружейников Игорь Черевченко поделился впечатлениями от победы своих подопечных.

В матче 25-го тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на своем поле разгромил московский "Спартак" со счетом 3:0. Главный тренер оружейников Игорь Черевченко поделился впечатлениями от победы своих подопечных."Не сказал бы, что легко получилось победить "Спартак". Много эмоций забрала игра, как у тренеров, так и у футболистов, – приводит слова Черевченко "РИА Новости". – Они сделали все, что должны, порадовали болельщиков, выполнили установку. Благодарю ребят, это их победа".Напомним, "Арсенал" довел беспроигрышную серию до восьми игр (5 побед, 3 ничьи) и с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Спартак", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на пятой строчке, имея в активе 39 очков.В следующем туре чемпионата России тульская команда 29 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", а "красно-белые" в тот же день на поле "Открытие Арены" в Москве примут казанский "Рубин".