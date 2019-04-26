В самопровозглашенной Луганской народной республике произошло ЧП на мини-шахте Схидкарбон в поселке Юрьевка. Обстоятельства инцидента уточняются. На место происшествия отправятся и российские спасатели.

В самопровозглашенной Луганской народной республике произошло ЧП на мини-шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка. Обстоятельства инцидента уточняются. На место происшествия отправятся и российские спасатели."По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.Ситуация находится на личном контроле главы ЛНР Леонида Пасечника.