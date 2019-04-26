Ксения Собчак в ярости. В такое состояние души ее привел отказ Первого пригласить в программу женщину в качестве эксперта. Телеведущая направила руководству канала несколько дежурных слов из своего лексикона.

Ксения Собчак в ярости. В такое состояние души ее привел отказПервого пригласить в программу женщину в качестве эксперта. Телеведущаянаправила руководству канала несколько дежурных слов из своеголексикона.считает, что Первый канал остался в каменномвеке. Об этом, по мнению телеведущей, свидетельствует случай с программой"Доброе утро"."Первый канал отказался брать гендиректора Blablacar вэфир в качестве эксперта, потому что она женщина! Але, ребята, вы там из пещерыдавно выходили (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)?" – спросила в своем Telegram-канале.Об инциденте рассказала в Facebook генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер. Поее словам, 24 апреля редактор программы "Доброе утро" обратился в компанию. Журналисты искали спикера для участия в видеосюжетео том, как сэкономить в майские праздники.По задумке, корреспондент должен был сидеть за рулем, а эксперт рядом с ним – отвечать на вопросы. Новость о том, что комментатором станет женщина, расстроила редактора.BlaBlaCar – сервис поиска попутчиков. Ирина Рейдер сталагендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 года. Ранее организацию возглавлял Алексей Лазоренко, пишут "Ведомости".На Первом трактовке событий Ириной Рейдер и удивились. Как пояснила представитель каналаЛариса Крымова, отказ пригласить гендиректора BlaBlaCar на съемку связан лишь с идеей сюжета.По сценарию участвуют два корреспондента –молодой человек и девушка, демонстрирующие мужской и женский подход к тому, как сэкономить на различных сервисах. Девушка у Первого канала ужебыла.