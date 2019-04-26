Ксения Собчак в ярости. В такое состояние души ее привел отказ
Первого пригласить в программу женщину в качестве эксперта. Телеведущая
направила руководству канала несколько дежурных слов из своего
лексикона.
Ксения Собчак в ярости. В такое состояние души ее привел отказ
Первого пригласить в программу женщину в качестве эксперта. Телеведущая
направила руководству канала несколько дежурных слов из своего
лексикона.
считает, что Первый канал остался в каменном
веке. Об этом, по мнению телеведущей, свидетельствует случай с программой
"Доброе утро".
"Первый канал отказался брать гендиректора Blablacar в
эфир в качестве эксперта, потому что она женщина! Але, ребята, вы там из пещеры
давно выходили (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)?" – спросила в своем Telegram-канале.
Об инциденте рассказала в Facebook генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер. По
ее словам, 24 апреля редактор программы "Доброе утро" обратился в компанию. Журналисты искали спикера для участия в видеосюжете
о том, как сэкономить в майские праздники.
По задумке, корреспондент должен был сидеть за рулем, а эксперт рядом с ним – отвечать на вопросы. Новость о том, что комментатором станет женщина, расстроила редактора.
BlaBlaCar – сервис поиска попутчиков. Ирина Рейдер стала
гендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 года. Ранее организацию возглавлял Алексей Лазоренко, пишут "Ведомости".
На Первом трактовке событий Ириной Рейдер и удивились. Как пояснила представитель канала
Лариса Крымова, отказ пригласить гендиректора BlaBlaCar на съемку связан лишь с идеей сюжета.
По сценарию участвуют два корреспондента –
молодой человек и девушка, демонстрирующие мужской и женский подход к тому, как сэкономить на различных сервисах. Девушка у Первого канала уже
была.