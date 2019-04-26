Ксения Собчак в ярости. В такое состояние души ее привел отказ
Первого канала пригласить в программу в качестве эксперта женщину. Телеведущая
направила руководству телевизионщиков несколько дежурных слов из своего
лексикона.
Ксения Собчак в ярости. В такое состояние души ее привел отказ
Первого канала пригласить в программу в качестве эксперта женщину. Телеведущая
направила руководству телевизионщиков несколько дежурных слов из своего
лексикона.
считает, что Первый канал остался в каменном
веке. Об этом, по мнению телеведущей, свидетельствует случай с программой
"Доброе утро".
"Первый канал отказался брать гендиректора Blablacar в
эфир в качестве эксперта, потому что она женщина! Але, ребята, вы там из пещеры
давно выходили?", – написала в своем телеграм-канале.
Об инциденте рассказала в Facebook генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер. По
ее словам, 24 апреля редактор программы "Доброе утро" на Первом
канале обратился в компанию. Журналисты искали спикера для участия в видеосюжете
о том, как сэкономить в майские праздники. По задумке, корреспондент передачи
должен был ехать за рулем, а эксперт рядом с ним – отвечать на вопросы. Однако
новость о том, что комментатором станет женщина, расстроила редактора.
BlaBlaCar – это сервис поиска попутчиков. Рейдер стала
гендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 года, ранее компанию
возглавлял Алексей Лазоренко, пишут "Ведомости".
На Первом канале трактовке событий Ириной Рейдер – и, вслед
за ней, – удивились. Как пояснила представитель телеканала
Лариса Крымова, отказ приглашать гендиректора сервиса BlaBlaCar для съемки связан
с идеей сюжета, а не с ее полом. По сценарию, участвуют два корреспондента –
молодой человек и девушка, демонстрирующие "мужской и женский подход"
к тому, как сэкономить на различных сервисах. Девушка у Первого канала уже
была.