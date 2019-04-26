Ксения Собчак в ярости. В такое состояние души ее привел отказ Первого канала пригласить в программу в качестве эксперта женщину. Телеведущая направила руководству телевизионщиков несколько дежурных слов из своего лексикона.

Ксения Собчак в ярости. В такое состояние души ее привел отказПервого канала пригласить в программу в качестве эксперта женщину. Телеведущаянаправила руководству телевизионщиков несколько дежурных слов из своеголексикона.считает, что Первый канал остался в каменномвеке. Об этом, по мнению телеведущей, свидетельствует случай с программой"Доброе утро"."Первый канал отказался брать гендиректора Blablacar вэфир в качестве эксперта, потому что она женщина! Але, ребята, вы там из пещерыдавно выходили?", – написала в своем телеграм-канале.Об инциденте рассказала в Facebook генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер. Поее словам, 24 апреля редактор программы "Доброе утро" на Первомканале обратился в компанию. Журналисты искали спикера для участия в видеосюжетео том, как сэкономить в майские праздники. По задумке, корреспондент передачидолжен был ехать за рулем, а эксперт рядом с ним – отвечать на вопросы. Однаконовость о том, что комментатором станет женщина, расстроила редактора.BlaBlaCar – это сервис поиска попутчиков. Рейдер сталагендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 года, ранее компаниювозглавлял Алексей Лазоренко, пишут "Ведомости".На Первом канале трактовке событий Ириной Рейдер – и, вследза ней, – удивились. Как пояснила представитель телеканалаЛариса Крымова, отказ приглашать гендиректора сервиса BlaBlaCar для съемки связанс идеей сюжета, а не с ее полом. По сценарию, участвуют два корреспондента –молодой человек и девушка, демонстрирующие "мужской и женский подход"к тому, как сэкономить на различных сервисах. Девушка у Первого канала ужебыла.