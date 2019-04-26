Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин прокомментировал известие о смерти легендарной актрисы Элины Быстрицкой. Он рассказал о последних днях актрисы и о причине ее смерти.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин прокомментировал известие о смерти легендарной актрисы Элины Быстрицкой. Он рассказал о последних днях актрисы и о причине ее смерти.Сегодня, 26 апреля, стало известно о смерти Элины Быстрицкой. Актриса прославилась благодаря роли аксиньи в фильме "Тихий Дон". Артистка скончалась в возрасте 91 года. Однако до последнего Быстрицкая старалась работать и держать себя в тонусе. Она регулярно появлялась в Малом театре.О последних днях актрисы рассказал художественный руководитель Юрий Соломин. "Последнюю неделю она лежала в больнице. К ней приехала ее родная сестра, жила с ней, помогала. Театр помогал. Наши медики ездили туда. Раз в неделю обязательно кто-нибудь из театра ее навещал. Вообще она лежала дома. Лечилась, следили за ней. Но, видите, наверное, что-то случилось такое, что ее не стало", – констатировал Юрий Соломин.Точной причины смерти он не назвал. "Во-первых, ей уже был 91 год. Мы отмечали. Правительство ее наградило орденом. Все честь по чести! Но она болела… Я никогда не влезаю в медицинские дела наших артистов и работников театра. Очень сложно сказать, что у нее было. По-моему, вам даже врачи этого не скажут", – цитирует Юрия Соломина РИА .Он отметил, что Элина Быстрицкая обладала сложным характером, но была хорошим человеком, многим помогала, несмотря на трудные обстоятельства. "Можете мне поверить, я не сочиняю, – она могла пройти через стены и тернии, как говорится, и помочь человеку. Это было у нее!" – сообщил художественный руководитель Малого театра.