В России вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года четвертый энергоблок разрушился в результате взрыва. Среди ликвидаторов аварии оказались рядовые рабочие. Из Алтайского края в ликвидации участвовали 2,5 тысячи жителей.

В России вспоминают ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года четвертый энергоблок разрушился в результате взрыва. При этом огромное количество радиоактивных веществ попало в окружающую среду. Чернобыльская катастрофа считается крупнейшей в истории атомной энергетики.Среди ликвидаторов аварии, а их число насчитывает шестьсот тысяч человек, в то время оказались рядовые рабочие. Именно они находились в самых опасных условиях. Из Алтайского края в ликвидации участвовали 2,5 тысячи жителей, сообщает ГТРК "Алтай".Обновленный мемориал памяти ликвидаторов открывается в Бийске. Рядом с построенной ранее звонницей теперь установили стелы, где перечислены имена погибших. По мнению председателя бийской общественной организации "Чернобыль" Виктора Дмитрука, получился очень трогательный памятник. Основная часть работ была произведена безвозмездно, также шел сбор пожертвований.Чернобыльскую аварию вспоминают сегодня и в Барнауле. Здесь пройдет митинг у мемориала жертвам радиации.